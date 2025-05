Koty starsze, czyli te, które ukończyły już 10 lat, niestety mają skłonność do zapadania na wiele chorób oraz do stopniowej utraty funkcjonalności organizmu. Jednak te powszechne dolegliwości można złagodzić odpowiednim połączeniem diety, wsparcia medycznego i zmian w otoczeniu kota.

Utrata mobilności u starszych kotów

Starszym kotom często doskwierają zapalenia i bóle stawów, ponieważ ich stawy i chrząstki po wielu latach ulegają zużyciu. Prowadzi to do braku mobilności, w tym do niestabilności, trudności ze skakaniem, a nawet trudności z prawidłową samopielęgnacją ze względu na zmniejszoną elastyczność stawów. Tkliwe stawy mogą również pozbawić kota zainteresowania zabawami i sprawić, że przestanie przychodzić na zawołanie, ponieważ poruszanie się będzie dla niego bolesne.

Problemom ze stawami można zaradzić, stosując właściwą dietę; na przykład włączenie do niej długołańcuchowych kwasów tłuszczowych omega 3 pomaga utrzymać stawy kota w dobrym stanie. Także o zdrowie chrząstek można zadbać dzięki odpowiednim składnikom pokarmowym, zwłaszcza chondroitynie i glukozaminie.

Aby zmniejszyć dyskomfort odczuwany przez starszego kota w związku z ograniczeniem ruchomości, można poprawić jego legowisko, wymienić kuwetę na taką o niższych bokach czy zamontować pochylnie pomagające mu wchodzić na ulubione punkty obserwacyjne.

Starsze koty a cukrzyca

Cukrzyca dotyka mniej więcej jednego na 200 kotów, szczególnie starszych, przy czym gwałtowny wzrost częstości występowania notuje się u kotów starszych niż siedmioletnie i jest on bezpośrednio związany z otyłością. Z tego względu jednym z najlepszych sposobów ochrony kota przed tym schorzeniem jest utrzymywanie prawidłowej masy ciała.

Koty z cukrzycą mają komórki niereagujące prawidłowo na insulinę, a w niektórych przypadkach ich organizmy nie wytwarzają wystarczającej ilości insuliny, by funkcjonować. Oznacza to, że muszą przyjmować insulinę w zastrzykach, najczęściej raz lub dwa razy dziennie. Często zaleca się połączenie terapii insulinowej ze zmianą diety na taką, która zawiera dużo białka, lecz mało węglowodanów.

Objawy cukrzycy u starszych kotów obejmują zbyt częste i zbyt obfite oddawanie moczu, nadmierne pragnienie i głód, a także otyłość jako stan predysponujący. Jeśli kot ma którykolwiek z tych objawów, należy koniecznie skonsultować się z lekarzem weterynarii.