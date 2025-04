Każdy etap życia Twojego kota niesie ze sobą radość, ale i wyzwania, zwłaszcza gdy zwierzę osiągnie wiek podeszły. Zmiany fizyczne i behawioralne zachodzące u kotów po 10. roku życia sprawiają, że konieczna jest modyfikacja ich otoczenia, aktywności fizycznej oraz diety.

Koty żyją przeciętnie 15 lat, ale nierzadko dożywają 20 lat, co odpowiada wiekowi 96 lat u człowieka. Od około 11 roku życia najprawdopodobniej zaczniesz zauważać zewnętrzne oznaki starzenia się kota, zmienią się także jego wymagania żywieniowe.

Otoczenie przyjazne dla starszego kota

Częstą przypadłością u starszych kotów są zwyrodnienia stawów. Kot może być mniej ruchliwy, poruszać się niepewnie lub mieć problemy z wchodzeniem na ulubione miejsca i schodzeniem z nich.

Możesz zadbać o starszego kota, zapewniając mu podesty lub schodki, aby mógł dostać się w wyżej położone miejsca, które lubi, oraz jak najwygodniejsze posłania. Pomocna może być kuweta z niższymi bokami, do której kotu będzie łatwiej wejść i z niej wyjść.

Ułatw kotu dostęp do jedzenia, kuwety i świeżej wody — na przykład przez umieszczenie ich na każdym piętrze domu — co ograniczy wysiłek, przy poruszaniu się. Należy również unikać zmiany jakichkolwiek elementów jego rutyny, ponieważ może to pogorszyć ewentualne problemy poznawcze.

Starszy kot — aktywność fizyczna i pielęgnacja

Ból lub dyskomfort stawów może powodować, że kot będzie się mniej poruszał i będzie mniej chętny, aby do Ciebie podchodzić, kiedy go zawołasz. Jeśli odczuwa ból, może również negatywnie reagować na podnoszenie. Ponadto, u starszych kotów często występują zaburzenia poznawcze, które mogą sprawiać, że są nietowarzyskie.

Aktywność fizyczna starszego kota jest ważna dla utrzymania prawidłowej masy ciała. Zachęcanie go do niewymagających fizycznie zabaw z ulubioną zabawką może być prostym sposobem na zapewnienie mu aktywności, a ponadto wysiłek fizyczny w ciągu dnia może sprawić, że kot będzie lepiej sypiał.

Zmniejszona ruchliwość może powodować, że starsze koty będą miały problemy z prawidłowym wykonywaniem samodzielnych zabiegów pielęgnacyjnych, dlatego należy je regularnie szczotkować, aby usuwać martwe włosy, co jest ważne dla zdrowia skóry.