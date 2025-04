Kot przez całe życie wymaga opieki dostosowanej do etapu jego życia, wspomagającej jego zdrowie i dobrostan - dotyczy to zarówno rozwijających się kociąt, jak i kotów, u których rozpoczął się już proces starzenia. Jakie zmiany występują u kotów starszych i kiedy można je zauważyć?

Wiek kota w przeliczeniu na ludzkie lata

Podobnie jak w przypadku ludzi, proces starzenia u kotów przebiega bardzo indywidualnie, a objawy mogą pojawiać się w różnym czasie. Zwykle pierwsze objawy pojawiają się w wieku około siedmiu lat, ale nie są widoczne, ponieważ zachodzą na poziomie komórkowym. Objawy zewnętrzne można zauważyć około 12 roku życia. W tym czasie metabolizm komórek organizmu kota ulega spowolnieniu, a funkcje układów, takich jak krwionośny czy odpornościowy, stają się mniej wydajne.

Klasyfikacja wieku kota:

W wieku od 7 do 10 lat kot jest dojrzały

W wieku od 11 do 14 lat jest uważany za starszego

Od 15 lat jest klasyfikowany jako geriatryczny

Gdyby przełożyć koci wiek na ludzki, 10-letni kot byłby odpowiednikiem 56-letniego człowieka. Często zdarza się, że koty żyją do 20 lat — to tyle, co 96-letni człowiek.