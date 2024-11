Sen i aktywność starszego kota

W wytworzeniu prawidłowego rytmu dobowego kota, pomaga zapewnienie mu aktywności w ciągu dnia - dzięki temu kot powinien odczuwać zmęczenie i spać w nocy. Przygotuj dla kota wygodne posłanie, w którym będzie czuł się komfortowo i bezpiecznie. Przydatne może być stosowanie specjalnych dyfuzorów z feromonami, które redukują napięcie i stres oraz pomagają zapewnić im spokojny sen.

Dieta starszego kota

Częste zmiany diety w celu urozmaicenia posiłków mogą być powodem silnego stresu dla starszego kota. Jeżeli dieta zwierzęcia jest właściwa i dostosowana do jego aktualnych potrzeb, nie ma powodu jej zmieniać, chyba że zmianę taką zaleci lekarz weterynarii.

Podgrzanie karmy prowadzi do uwalniania aromatów, co zwiększa jej smakowitość. Warto też zwrócić uwagę na teksturę karmy. U starszych kotów zmniejsza się ilość wypijanej wody, co może być przyczyną problemów urologicznych. Dlatego tak ważne jest, aby kot miał stały dostęp do świeżej wody. Aby zwiększyć ilość wypijanej przez kota wody, przydatne może być zastosowanie specjalnej fontanny.

Aby zapewnić starszemu koty optymalne zdrowie

Regularnie odwiedzaj swojego lekarza weterynarii- w przypadku kotów starszych zaleca się co najmniej dwie wizyty kontrolne rocznie. Objawy takie, jak duszność, apatia, niechęć do poruszania się czy spadek apetytu, mogą świadczyć o odczuwanym przez kota bólu i powinny skłonić Cię do natychmiastowej wizyty u lekarza weterynarii.

Lekarz weterynarii wyjaśni Ci przyczyny problemów zdrowotnych kota i zaleci odpowiednie postępowanie.

Wprowadzenie odpowiednich zmian w domu, właściwa dieta oraz ścisła współpraca z lekarzem weterynarii pomogą zachować starszemu kotu optymalne zdrowie przez długi czas. Umów się na wizytę u lekarza weterynarii, który wyjaśni Ci, jak należy opiekować się starszym kotem i co powinno wzbudzać Twój niepokój.