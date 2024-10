Pamiętaj, że przed podaniem kocięciu jakichkolwiek leków konieczna jest konsultacja z lekarzem weterynarii. To on oceni stan kocięcia, postawi dokładną diagnozę i zaleci właściwe leczenie. Pozostań w kontakcie z lekarzem weterynarii przez cały czas trwania tego procesu, informując go na bieżąco o postępach leczenia kocięcia lub wszelkich zmianach jego stanu zdrowia. Lekarz weterynarii będzie nadzorował proces powrotu kota do zdrowia i doradzi, kiedy będzie można bezpiecznie powrócić do jego normalnej diety.