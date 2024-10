Rosnąca popularność mieszkań przyjaznych zwierzętom sprawia, że coraz więcej osób rozważa posiadanie kota. Dzielenie mieszkania z kotem może być satysfakcjonującym i dającym poczucie spełnienia doświadczeniem, ale wiąże się z wieloma korzyściami i wyzwaniami. W przeciwieństwie do psów, koty są bardziej niezależne, chętnie zajmują się sobą i potrafią przystosować się do życia w mniejszych przestrzeniach, o ile zostaną one zaadaptowane do ich potrzeb. Dzięki temu doskonale nadają się do życia w zwykłym mieszkaniu, w którym dostęp do przestrzeni zewnętrznych jest ograniczony.