Najważniejsze informacje o rasie



Co robimy teraz? Tak border collie wydaje się pytać opiekuna niemal cały czas. To psy bardzo energiczna, z ogromną potrzebą ruchu, więc idealny opiekun lubi to samo. W mieszkaniu taki pies tylko śpi, realizując swoje potrzeby w licznych aktywnościach głównie zewnątrz. Zdecydowanie lepiej czuje się w podmiejskim terenie, na farmie, ranczu lub w innym gospodarstwie, gdzie ma dużo przestrzeni i sporo pracy do wykonania.

Border collie to średniej wielkości pies pasterski do pracy "przy głowie", co oznacza, że steruje stadem za pomocą spojrzenia wbitego w owce czy inne zwierzęta, a czasem i ludzi. Są to zdecydowanie jedne z najbardziej wytrzymałych i zwinnych psów.

Nazwa rasy pochodzi od nazwy "Border country" jak określano tereny na granicy Anglii i Szkocji oraz słowa "collie", co w celtyckim dialekcie oznacza użyteczną rzecz. Pasienie owiec przez cały dzień? Z przyjemnością!

Psy rasy border collie potrafią być bardzo ciche, gdy znajdują się w pobliżu osób nieznajomych. Bardzo zaangażowane w swoją profesję, wytrwale pracują cały dzień wypełniając różne zadania. Pomimo wielkiej ilości energii, border collie zachowują się raczej przewidywalne i są niezawodne. Rasa ta często wykorzystywana w sporcie, w agility i obedience, co jest świetnym sposobem na wykorzystanie ich ogromnego potencjału.