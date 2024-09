Według wzorca FCI beagle'e powinny mieć w kłębie od 33 do 40 cm. Masa ciała to około 13 kg. Taka wielkość beagle'a sprawia, że dobrze nadają się też do mniejszych mieszkań. Natomiast American Kennel Club uznaje dwa typy beagle'i: do 33 cm i od 33 do 38 cm w kłębie.