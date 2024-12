Cane corso to psy majestatyczne, oddane i nieustraszeni obrońcy. Psy tej rasy, zazwyczaj chętne do współpracy z człowiekiem, mają muskularne ciało i energiczny temperament. To sprawia, że mogą być doskonałymi stróżami i nawet nazwa rasy w języku łacińskim oznacza "pies stróżujący". To również psy bardzo oddane opiekunowi. Chociaż ich pełen dystansu wyraz oczu sugeruje dużą pewność siebie, to może być mylący. Opiekun nierzadko pod surową powierzchownością odnajdzie uroczego i wylewnego kompana.

Oficjalna nazwa: cane corso

Inne nazwy: Cane Corso Italiano, włoski pies dworski

Pochodzenie: Włochy