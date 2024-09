Pomimo tego, że dziś rasa pełni rolę psów do towarzystwa, to wywodzi się od spanieli użytkowych. To dziedzictwo jest nadal widoczne u dzisiejszych cavalier king charles spanieli, które potrzebują codziennej, co najmniej godzinnej aktywności. Psy tej rasy lubią zarówno długie ciekawe spacery, bieganie i węszenie, jak i zabawy czy szkolenie. Cavalier king charles spaniele wraz z wiekiem mogą stawać się bardziej podatne na rozwój nadwagi. Szczególnie ważne jest więc utrzymanie codziennej dawki ruchu, co sprzyja też stymulacji mentalnej.