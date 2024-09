Golden retrievery to psy pełne radosnej żywiołowości. To dość opanowane psy o doskonałym temperamencie, otwarte i towarzyskie. Sprawdzają się równie dobrze jako psy towarzyszące, jak i pracujące. Ta wszechstronna rasa jest ceniona przez służby zajmujące się poszukiwaniami i ratownictwem oraz instytucje przygotowujące psy przewodniki i asystujące. Dodajmy do tego atrakcyjny wygląd, złotą długą sierść i mocną sylwetkę, a nie będzie zaskoczeniem, że to jedna z najpopularniejszych ras na świecie.

Oficjalna nazwa: Golden Retriever

Pochodzenie: Szkocja