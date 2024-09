Labrador Retriever

Pewnie słyszałeś o infekcjach ucha. To ogólne określenie stanów zapalnych ucha.

A u labrador retrieverów to dość częste zjawisko. Może to częściowo wiązać się z trybem życia, na przykład pływanie czy brodzenie po kałużach i mokradłach, co labradory wprost uwielbiają. Dodatkowo u psów tej rasy dość duża małżowina uszna zwisa, co blokuje swobodną cyrkulację powietrza i sprzyja rozwojowi infekcji. Objawy zapalenia ucha to ból, świąd, przykry zapach, ale też możliwa jest utrata słuchu. Można temu zapobiec często kontrolując uszy i wykonując odpowiednie badania. Prowadzący lekarz weterynarii zaleci odpowiednie postępowanie i badania.