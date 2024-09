Szelki zamiast obroży

Podobnie jak inne psy ras małych pomeraniany mogą mieć skłonność do zapadnięcia tchawicy. Jest to zwyrodnienie chrząstki tchawicy z uszkodzeniem błony tchawicy, co może prowadzić do zwężenia dróg oddechowych. Choroba jest dziedziczna, ale może ją zaostrzyć noszenie obroży – zwłaszcza jeśli twój pomeranian ciągnie na smyczy lub opiekun go szarpie. Objawy mogą obejmować charczenie, kaszel, świszczący oddech lub trudności w oddychaniu, a w poważnych przypadkach mogą również spowodować omdlenie. Z tego powodu należy u psów tej rasy używać szelek zamiast obroży. Jeśli stan jest poważny, może być konieczna interwencja chirurgiczna.