Informacje rasie



Często niesłusznie przedstawiany w filmach i mediach jako agresywny i niebezpieczny pies, dobrze ułożony rottweiler jest w rzeczywistości zupełnie inny. Silny, bardzo sprawny i opanowany rottweiler bywa wykorzystywany przez policję czy inne służby jako pies obronny i stróżujący, ale często jest też po prostu wspaniałym psem do towarzystwa. Po właściwym szkoleniu i socjalizacji, w rękach doświadczonego i spokojnego opiekuna, rottweilery okazują się posłusznymi, zrównoważonymi i łagodnymi psami do towarzystwa.

Rottweilery naturalnie tworzą bardzo silne więzi ze swoimi opiekunami, stąd tendencja obrony całej rodziny. Jak zapewne potwierdzą opiekunowe, psy tej rasy są energiczne i skore do zabawy. Chętnie też przytulają się do ulubionych ludzi, a nawet próbują wchodzić im na kolana.

Rottweiler to jedna z najstarszych ras psów na świecie. Ich historia sięga czasów rzymskich, kiedy wykorzystywano je do pilnowania bydła. Obecnie rottweiler bywa co prawda psem do towarzystwa, ale dzięki masywnej budowie, odwadze i inteligencji często pełni rolę psa stróżującego. Zawsze czujny, uważnie obserwuje co dzieje się wokół i szybko reaguje w razie potrzeby.

To również popularny pies służbowy, wykorzystywany w policji, ochronie oraz przy poszukiwaniach i w ratownictwie. Zwłaszcza to ostatnie ogromnie poprawia reputację rasy.

Posągowy i elegancki rottweiler z robi ogromne wrażenie. Imponująca wielkość, muskularna budowa i dynamika ruchu czynią psy tej rasy niezwykle pięknymi. Gładka sierść o czarnym umaszczeniu z wyraźnym podpalaniem w czerwonobrązowym kolorze, ciemnobrązowe oczy i mocny, ruchliwy ogon.

Warto pamiętać, że ten arystokratyczny z wyglądu rottweiler potrzebuje naprawdę dużo ruchu. Codziennie potrzebuje co najmniej dwie godziny zróżnicowanej aktywności fizycznej. Dwie godziny to absolutne minimum. Ruch i odpowiednie szkolenie oraz prawidłowa socjalizacja pozwalają rottweilerowi stać się wspaniałym towarzyszem.