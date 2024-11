Dzień 1 - Owulacja

Dzień 2 - Krycie

Długość ciąży, a tym samym dzień przyjścia na świat szczeniąt, jest uzależniony od daty owulacji nazywanej DNIEM O. W rzeczywistości występuje zawsze niepewność co do ścisłego określenia dnia owulacji. Precyzyjne ustalenie tego dnia bez monitoringu rui przez lekarza weterynarii jest trudne.

Akceptacja samca najczęściej oznacza, że poziom hormonów w organizmie suki osiągnął poziom konieczny do owulacji, a krycie w tym czasie może być skuteczne. Nie należy jednak polegać tylko na takim wskaźniku, ponieważ wiele suk przejawia odruch akceptacji samca zdecydowanie zbyt wcześnie, lub za późno, aby mogło dojść do zapłodnienia.



Akt krycia poprzedza faza poznawania się i obwąchiwania, ale niekiedy od razu dochodzi do kopulacji. Czasem samiec podejmuje kilka prób, zanim dojdzie do wspięcia się na sukę, zwłaszcza jeśli partnerzy są niedoświadczeni. Po wprowadzeniu prącia następuje odruchowy skurcz zwieracza pochwy suki, powodujący „przytrzymywanie” prącia samca, aż do zakończenia kopulacji (około 15 - 30 minut), co określa się mianem skleszczenia. Pies często obraca się wtedy o 180°, ustawiając się bokiem lub tyłem do suki.



Ważne jest, aby absolutnie nie próbować rozdzielać psów na tym etapie, ponieważ może to spowodować uszkodzenie ciała i silny krwotok.

Krycie można powtórzyć dwa dni później

Odbycie kopulacji niekoniecznie oznacza, że doszło do zapłodnienia. Krycie mogło nastąpić zbyt wcześnie w stosunku do owulacji i komórka jajowa nie jest jeszcze dojrzała. Plemniki przeżywają około 7 dni w macicy, a więc do zapłodnienia może dojść nawet w kilka dni po kryciu. Często zaleca się powtórzenie krycia po dwóch dniach.



UWAGA: jeśli suka zostanie pokryta przez kilka psów, może urodzić szczenięta po różnych ojcach.

Dzień 4 - Zapłodnienie

Dzień 7 - Zarodki przemieszczają się w płynie macicy

Ciąża rozpoczyna się, kiedy komórka jajowa zostaje zapłodniona przez plemniki. W wyniku zapłodnienia powstaje zarodek, który połowę materiału genetycznego zawdzięcza ojcu, a połowę matce.Komórki zarodka ulegają podziałom: do 35 dnia ciąży wykształcają się wszystkie organy i powstaje płód. Przez resztę ciąży płody rosną i dojrzewają, aby pod koniec ciąży stać się w pełni ukształtowanymi szczeniętami, gotowymi do przyjścia na świat.Pod koniec pierwszego tygodnia po zapłodnieniu, zarodki migrują z trzonu do rogów macicy, swobodnie przemieszczając się w płynie macicy.