"Przez żołądek do serca!!! Jak dużym było dla mnie zaskoczeniem, gdy to polskie przysłowie okazało się w przypadku mojej kotki GABI niezwykle celne.

Zacznijmy jednak od początku. Kiedy rozpoczęliśmy przygodę z karmą Royal Canin w wersji dla kotów wybrednych, wydało mi się to zwykłym chwytem marketingowym. Jak firma Royal może wiedzieć, co każde zwierzę lubi. Okazuje się, że nie przez przypadek w ofercie tego producenta mamy do dyspozycji kilkadziesiąt różnych wariantów karmy. Czy to oznacza, że naprawdę mogę znaleźć jedzenie dla mojego wybrednego kota? Okazało się, że tak.

Kiedy przesyłka dotarła z paczką karmy i pierwszy raz została nałożona porcja na miseczkę, kotek po raz pierwszy nie pozostawił nawet jednego okruszka. Co nie zdarzało się prawie nigdy. Mało tego, wyraźnie upominał się o dokładkę (którą oczywiście dostał i też całą zjadł). Ponieważ mój kot był przyzwyczajony do regularnego karmienia, tym razem pojawiły się nowe zachowania. Kot bardziej „natarczywie” upominał się o karmienie, a po nałożeniu porcji „pochłaniał” całość.

To jednak był dopiero początek. Po kilku dniach karmienia nowym przysmakiem zacząłem obserwować drobne zmiany w wyglądzie zwierzaka. Po pierwsze miałem wrażenie, że sierść stała się bardziej puszysta. Po drugie kot wyraźnie „przybrał” na wadze. Po kolejnych dniach żywienia karmą Savour Exigent kotek zaczął się częściej łasić i być bardziej spokojny. Nie stresowały go już tak bardzo nowe osoby. Nie wiem, czy to zasługa nowej karmy, jednak nic innego nie zadziało się, co mogło mieć wpływ na moją kotkę. Najedzony kot to spokojny kot?

Co do samej karmy, to jest ona przygotowana w sposób bardzo „estetyczny”. Drobne płatki nie wydzielają nieprzyjemnego zapachu, nie kleją się. Są twarde i chrupkie, co słychać, kiedy kotek je rozgryza. Bardzo wygodne jest duże opakowanie z zapięciem pozwalającym zachować na dłużej świeżość. To czego mi brakowało to wygodnej miarki do serwowania przysmaku.

Polecam wszystkim osobom, które borykają się z wybrednym gustem swojego zwierzaka."