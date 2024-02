A primeira referência conhecida à raça Siamesa ocorreu há muitos séculos numa coleção de manuscritos antigos do histórico reino de Ayutthaya, no Sião, a atual Tailândia. Intitulado "The Treatise on Cats" (Tratado sobre Gatos), acredita-se que este fascinante documento tenha sido criado a partir do século XIV.

No entanto, foi só a partir da época de oitocentos que o Siamês encontrou o caminho para o Ocidente. Originalmente conhecidos como Gatos Reais do Sião, estes animais tiveram por cá uma receção mista inicialmente, já que nunca tinha sido visto nada igual antes. De facto, em 1871, quando três destes animais foram exibidos no Palácio de Cristal em Londres, tiveram uma receção decididamente morna.

No entanto, não demorou muito até os animais da raça Siamesa ganharem adeptos, passando a ser considerados animais de estimação muito em voga. O primeiro padrão foi estabelecido no Reino Unido em 1892 e rapidamente tiveram uma elevada procura nos dois lados do continente.

Na verdade, hoje existem dois tipos de Siameses. A razão para isso é que, devido à reprodução seletiva, foram desenvolvidas duas sub-raças de Siameses: o moderno "Show-style", que é mais alongado e esbelto no corpo e tem uma cabeça com formato diferente, e o Siamês '"Tradicional".