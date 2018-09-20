Como ajudar o seu gato a ganhar peso
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Após uma cirurgia, doença ou outro evento difícil, pode descobrir que o seu gato está abaixo do peso ideal. Conseguir que o seu gato volte a ter um peso saudável e elegante é importante para o bem-estar e funcionamento vital dos seus órgãos, e isso requer a combinação certa das rotinas de dieta e de alimentação.
O peso ideal para o seu gato
Saber qual é o peso ideal do seu gato é fundamental antes de o iniciar numa dieta para ganhar peso, pois pode ser fácil alimentar demasiado o seu gato e este ficar com excesso de peso, o que pode trazer uma série de complicações de saúde. Fale com o médico veterinário sobre o peso ideal do seu gato e sobre o período de tempo ideal em que deve tentar aumentar-lhe o peso.
Cuidar da digestão do seu gato durante o aumento de peso
Se o seu gato perdeu peso por motivos de doença, é fundamental não sobrecarregar o aparelho digestivo durante o processo de aumento de peso. O aparelho digestivo de um gato é mais sensível do que o de um humano e não está apto a lidar com uma dieta variada. Esta pode causar problemas de estômago e mais perda de peso.
Também é importante obter o equilíbrio certo de nutrientes numa dieta para ganhar peso, de forma a que o aparelho digestivo não fique fragilizado. Por exemplo, apesar de a gordura altamente energética poder ajudar o seu gato a ganhar peso, também pode causar diarreia. Da mesma forma, a proteína - necessária para o crescimento das células - deve ser de alta qualidade e muito digerível para reduzir o impacto sobre o aparelho digestivo.
A dieta do seu gato durante o aumento de peso
Para ajudar o seu gato a ganhar peso, não é boa ideia dar-lhe mais quantidade da sua comida atual. Pode não conseguir digerir grandes porções e é provável que não tenha muito apetite, pelo que não vai conseguir comer toda a porção. As porções adicionais de alimento também podem não fornecer o equilíbrio nutricional específico que o seu gato precisa para ganhar peso ou recuperar de uma doença. Por exemplo, pode ser benéfico fazer uma dieta específica com adição de prebióticos para ajudar a reequilibrar a microflora gástrica e fortalecer a sua saúde digestiva.
O alimento que o seu gato fizer para ganhar peso deve ter um alto teor energético. Isso permite-lhe comer menos, mas ainda assim retirar tudo o que precisa da sua dieta. Também deve ser muito palatável para estimular o apetite e ser fácil de comer. Um croquete com um tamanho adequado ou um alimento com uma textura mais suave pode incentivar o seu gato a comer toda a comida que lhe é dada.
Como alimentar um gato de modo a ajudá-lo a ganhar peso
É importante que o seu gato não sinta stress e esteja confortável durante o horário das refeições, para que comece a comer regularmente e a ganhar peso. Há diversas formas de conseguir este ambiente, por exemplo:
- Dividir a porção diária em refeições mais pequenas que lhe dá regularmente
- Aquecer a comida para que liberte os seus aromas e estimule o apetite
- Evitar ficar a assistir à refeição do seu gato, uma vez que isso lhe pode causar stress
- Perceber o sítio onde gosta de se alimentar (por exemplo, uma tigela favorita) e fazer com esteja facilmente acessível
- Separar as áreas onde come, faz as suas necessidades, bebe e brinca para mimetizar o que faria em estado selvagem
- Conversar com o médico veterinário sobre fármacos que possam estimular o apetite do seu gato
O médico veterinário conseguirá aconselhá-lo sobre as melhores formas de garantir que o seu gato ganha a quantidade certa de peso e mantém um estilo de vida saudável. Certifique-se de que marca uma consulta com ele se não tiver a certeza do melhor plano de ação a adotar.
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