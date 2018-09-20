Como ajudar o seu gato a ganhar peso

Após uma cirurgia, doença ou outro evento difícil, pode descobrir que o seu gato está abaixo do peso ideal. Conseguir que o seu gato volte a ter um peso saudável e elegante é importante para o bem-estar e funcionamento vital dos seus órgãos, e isso requer a combinação certa das rotinas de dieta e de alimentação.

O peso ideal para o seu gato

Saber qual é o peso ideal do seu gato é fundamental antes de o iniciar numa dieta para ganhar peso, pois pode ser fácil alimentar demasiado o seu gato e este ficar com excesso de peso, o que pode trazer uma série de complicações de saúde. Fale com o médico veterinário sobre o peso ideal do seu gato e sobre o período de tempo ideal em que deve tentar aumentar-lhe o peso.

Cuidar da digestão do seu gato durante o aumento de peso

Se o seu gato perdeu peso por motivos de doença, é fundamental não sobrecarregar o aparelho digestivo durante o processo de aumento de peso. O aparelho digestivo de um gato é mais sensível do que o de um humano e não está apto a lidar com uma dieta variada. Esta pode causar problemas de estômago e mais perda de peso.

Também é importante obter o equilíbrio certo de nutrientes numa dieta para ganhar peso, de forma a que o aparelho digestivo não fique fragilizado. Por exemplo, apesar de a gordura altamente energética poder ajudar o seu gato a ganhar peso, também pode causar diarreia. Da mesma forma, a proteína - necessária para o crescimento das células - deve ser de alta qualidade e muito digerível para reduzir o impacto sobre o aparelho digestivo.