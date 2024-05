À medida que o seu gato envelhece, pode começar a notar algumas mudanças no seu comportamento, nomeadamente se ainda utiliza a caixa sanitária ou se sai de casa para fazer as suas necessidades. A incontinência pode ser um problema comum nos gatos idosos, com uma variedade de causas e tratamentos eficazes.

Quais são os sinais clínicos da incontinência em gatos idosos?

Se o seu gato estiver com incontinência, pode ter dificuldade em urinar e eventualmente esforçar-se para o fazer. Ou então pode não reconhecer quando está a urinar e deixar rastos de urina pela casa. Pode ter diarreia, que é difícil de controlar, ou deixar de usar a sua caixa sanitária como habitualmente.

Quais são as causas da incontinência em gatos séniores?

Existem várias causas diferentes para a incontinência em gatos e cada uma delas requer tratamento específico e medidas preventivas. No corpo dos gatos idosos, os músculos ligados aos órgãos vitais tornam-se mais fracos, tendo o seu gato menos controlo sobre os mesmos. Os músculos mais fracos ao redor do trato urinário ou dos intestinos podem causar incontinência, uma vez que o seu gato é incapaz de usá-los de forma eficaz para prevenir ou provocar a excreção.

Nalguns casos, a artrite também pode causar incontinência em gatos idosos. Na realidade, se um gato sénior tiver osteoartrite, poderá ser-lhe doloroso entrar e sair da caixa sanitária. O gato pode optar assim por urinar num local de mais fácil acesso. Nestes casos, o seu gato sénior pode não ter realmente incontinência, por isso, é importante levá-lo ao médico veterinário para ter um diagnóstico preciso.

A diabetes mellitus afeta um em cada 200 gatos, sendo mais frequente em gatos com mais de sete anos. Dois sinais clínicos da diabetes são a produção de grandes volumes de urina e a micção excessiva, o que pode dar a aparência de incontinência. Se o seu gato estiver com excesso de peso, corre maior risco de sofrer de diabetes. Se notar que urina com mais frequência, que o volume de urina é superior e que tem mais sede e mais fome do que o habitual, leve-o ao médico veterinário de imediato.

Os gatos séniores e "geriátricos" também podem sofrer de disfunção cognitiva à medida que envelhecem. Estima-se que este transtorno afete mais de 80% dos gatos com idades entre 16 e 20 anos. A disfunção cognitiva manifesta-se em insónias, aumento da ansiedade, desorientação e esquecimento de onde estão as coisas e da rotina. O seu gato pode apresentar sinais clínicos de incontinência se estiver a sofrer de disfunção cognitiva, pois pode ter esquecido onde se encontra a caixa sanitária.