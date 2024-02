Apesar das muitas conjeturas entre os fãs de cães, as origens do Beagle permanecem de alguma forma envoltas em mistério. Existe, porém, uma grande probabilidade de descenderem dos cães de caça romanos que eram usados para capturar coelhos e outros animais similares. Têm também inspirado pinturas e a literatura desde o período isabelino.



Naquela época, os Beagles eram mais pequenos e tinham pelo duro. Alguns eram tão pequenos que podiam ser transportados no bolso do casaco de caça. O tamanho do Beagle aumentou ao longo do tempo, mas ainda existem hoje versões mais pequenas da raça, os chamados "Beagles de bolso".

Embora as exatas origens do nome Beagle se tenham perdido no tempo, muitos acreditam que a palavra deriva do termo gaélico "beag" (pequeno). Outros sugerem que vem do termo francês que indica o som das trompas de caça ("be'geule").

De qualquer forma, pensa-se que a raça Beagle moderna tenha surgido na Grã-Bretanha por volta da década 30 do século XIX. Acredita-se que resulte de um cruzamento entre várias raças, incluindo possivelmente o Talbot Hound, o North Country Beagle e o Southern Hound. A personalidade do Beagle parece combinar as melhores características de cada um deles.

Em 1890, o The Beagle Club foi fundado no Reino Unido e o padrão da raça seguiu-se pouco depois. Hoje, o Beagle aparece regularmente nas listas de raças favoritas em todo o mundo.

Devido às boas caraterísticas comportamentais, ao seu tamanho, e ao seu temperamento dócil, o Beagle é também uma das raças preferidas dos laboratórios. Felizmente, muitas instituições de caridade trabalham com o intuito de lhes encontrar uma casa. Está a pensar em ter um Beagle? Porque não transformar um cão de laboratório num cão de colo?