Tudo o que precisa de saber sobre a raça



Sempre pronto com a sua cauda longa e elegante a abanar, o Cavalier King Charles Spaniel é famoso pelo seu temperamento doce e carinhoso. Como uma das raças de Spaniels mais pequenas, adapta-se bem à maioria dos ambientes domésticos e rapidamente se torna num membro da família. Depois de receberem treino, os Cavalier King Charles Spaniels são geralmente ótimos com crianças e com outros animais.

Para compreender as origens do Cavalier King Charles Spaniel, precisamos de voltar no tempo até à época de quinhentos, quando os Toy Spaniels foram vistos pela primeira vez na Europa, possivelmente oriundos do leste da Ásia. Mais tarde, no século XVII, estes pequenos cães tornaram-se nos favoritos do rei Carlos I e de seu filho, Carlos II, tendo recebido o nome destes, pois o tratador não se demorou a pensar no nome com que renomeou a raça. No entanto, foi só na década de 20 do século XX que o Cavalier King Charles Spaniel surgiu como uma raça distinta por si só.

Atualmente, um dos tipos mais populares de Spaniels, o Cavalier King Charles Spaniel recebeu um destaque adicional quando a série de sucesso da HBO, O Sexo e a Cidade, foi transmitida. Os fãs da série lembrar-se-ão que o cão da Charlotte era um Cavalier King Charles Spaniel ilustremente apelidado de Princesa Dandyridge Brandywine, um elegante nome para um cão.

Há muito admirado pela sua pelagem macia e sedosa, o Cavalier King Charles Spaniel pode ter quatro padrões de cores distintas, com variações de tons em avelã, branco, preto, castanho-claro e vermelho, ou segundo os seus nomes oficiais Blenheim, Tricolor, Ruby e Black & Tan. No entanto, o que todos os Cavalier King Charles Spaniels têm em comum é o seu pelo tufado, as orelhas longas caídas e os grandes olhos castanhos e expressivos.

Considerados cãezinhos de fácil adaptação, tanto ficam contentes enrolados no sofá com os seus tutores como em passeio com eles. Com uma esperança média de vida, e uma longevidade máxima de 20 anos, o Cavalier King Charles Spaniel é uma excelente escolha de companhia.