Tudo o que precisa de saber sobre a raça



Os Dogues Alemães são simplesmente enormes: uma personalidade doce, amigável e afetuosa envolta numa embalagem de tamanho grande.

Mantiveram a estatura e a força necessárias para a sua missão original, a caça ao javali, mas ao longo dos séculos a agressividade foi eliminada, dando lugar à gentileza. Os Dogues Alemães são cães bonitos, com um comportamento majestoso, uma expressão vigilante e uma pelagem densa e brilhante numa de três combinações de cores evocativas: castanho e tigrado, preto e arlequim ou azul.

Uma vez treinados, o que deve ser relativamente simples, os Dogues Alemães dão-se bem com crianças e podem ser animais de estimação amorosos para famílias, com a ressalva de que exigem um nível de empenho um pouco superior ao empenho necessário para um cão mais pequeno. Se tiver tentado criar mais espaço em casa ou for um colecionador de valiosas peças de porcelana, um golpe da robusta cauda do Dogue Alemão pode ter consequências devastadoras, por isso é melhor reconsiderar.

Os Dogues Alemães necessitam de uma quantidade razoável de exercício, embora não sejam a raça mais enérgica que existe, apesar do seu tamanho. Uma vez atingida a fase adulta apreciam vários tipos de exercício, desde caminhadas e corridas à possibilidade de passear num espaço fechado (por sorte, não conseguem saltar, por isso, não precisará de prolongar a sua vedação). Uma coisa a ter em mente é que devido ao seu enorme tamanho, a esperança média de vida dos Dogues Alemães é curta.

No dia a dia, a única desvantagem real de ter um Dogue Alemão como animal de estimação é a produção de baba. Os Dogues Alemães babam-se muito. Mas estes animais afáveis e maiores do que a vida mais do que compensam isso com as delícias que fazem aos seus companheiros humanos.