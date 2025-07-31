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Cães de apartamento: quais são as raças adequadas a viver em apartamento?

Viver num apartamento pequeno não exclui a possibilidade de te tornares dono de um cão. Contudo, escolher uma raça de cão adequada para apartamento, que se adapte ao teu espaço e ao teu estilo de vida, é só uma parte da equação. Garantir que o apartamento, mesmo que pequeno, é um espaço adequado para o cão é igualmente importante.

Como qualquer novo dono de cão, vais assumir a responsabilidade de satisfazer as necessidades do teu novo animal de estimação. As principais incluem uma dieta correta para lhes dar o melhor começo de vida, higiene, treino e socialização. As visitas regulares ao veterinário são importantes para o ajudar a manter-se saudável, e o cão precisará de atenção e carinho (que serão certamente retribuídos).

Duas outras necessidades fundamentais dos cães são, obviamente, o exercício e um espaço de vida seguro e confortável. Estes dois aspetos podem deixar os moradores de apartamentos de pé atrás, mas a preparação e a pesquisa correta revelam o que precisas de fazer para que tudo corra bem para ti e para o teu cão.

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Cachorrinho lulu-da-pomerânia a passear na estrada no verão

Raças adequadas para apartamentos e apartamentos adequados para cães

Obviamente, deves pesquisar sobre as raças de cães que se adaptam a apartamentos em fontes respeitáveis, como veterinários, criadores profissionais ou organizações de abrigos de animais. Encontrarás muitas dicas sobre que raças podem ser mais adequadas para viver em apartamentos do que outras. Mas também descobrirás que, mais do que encontrar um cão adequado ao apartamento, o importante é garantir que tens um apartamento adequado para o cão.

O teu cão vai precisar de muitos passeios para se exercitar e estimular (a quantidade exata de passeios e a frequência dependem da raça e da fase de vida do cão).

Pode não ser o fator mais importante, mas um poderoso Lebrel Escocês não vai prosperar num estúdio (e tu também não, se o cesto dele ocupar metade do espaço do chão).

Vê acima. Não precisa de ser enorme, mas o teu cão precisa de um refúgio próprio e para onde se possa retirar para passar algum tempo sossegado. Este espaço deve incluir o cesto ou a cama, os brinquedos e a tigela de água.

Alguns cães pequenos tendem a ladrar muito, especialmente se forem deixados sozinhos. Nenhum cão deve ser deixado sozinho durante longos períodos de tempo, mas se quiseres manter boas relações com os vizinhos, é vital pesquisares em fontes respeitáveis sobre as características da raça e depois implementares um plano de treino personalizado e consistente.

Ao viver num apartamento, o teu cão tem de se habituar ao ruído dos outros moradores do edifício. É melhor uma raça descontraída do que uma conhecida por ser extremamente sensível ao ruído do ambiente. De qualquer forma, para o bem-estar do cão, foca-te em socializá-lo desde o início.

Se tens uma varanda, certifica-te de que está vedada e à prova de cães. Elementos como janelas baixas, especialmente se estiveres num andar alto, também precisam de ser devidamente protegidas.

Se escolheres uma raça maior, tem em conta que um dia poderás ter de carregar o cão pelas escadas até ao veterinário, caso este seja operado ou se magoe. Além disso, pensa bem antes de escolheres uma raça que precise de saídas frequentes para se exercitar, se viveres num prédio sem elevador.

Certifica-te de que os cães são permitidos no teu edifício. Tentar levar o teu amigo de quatro patas a passear às escondidas seria stressante para todos. É melhor para todos que vivas num espaço que acolha animais de estimação.

 

Raças mais pequenas, menos energéticas e mais silenciosas: perfeitas para a vida em apartamento

Bichon Frisé em casa

Raças de cães com pouca energia

Como moras num apartamento, provavelmente começarás por procurar raças com pouca energia, excluindo cães como o Basenji, que precisam de horas de exercício todos os dias e de grandes espaços abertos para correr.
Retrato de um lulu-da-pomerânia sobre fundo bege

Compreender os desafios

Sem surpresas, as raças muito grandes, como o Terra-Nova ou o Lébrel irlandês, que precisam de muito exercício, podem não ser as melhores escolhas para quem vive num apartamento. Embora seja possível adaptá-los se puderes dedicar tempo e energia suficiente para os levar a passear, estes cães maravilhosamente dóceis e carinhosos precisam de espaço suficiente para se esticarem e se sentirem confortáveis na nova casa.

Cão basset hound em casa

O tamanho do teu cão não é o único fator na tua escolha

O tamanho da raça pode não ser o fator mais importante na seleção do novo animal de estimação. Alguns cães maiores não precisam de tanto exercício como os cães de raças mais pequenas. O Basset Hound, por exemplo, é conhecido por ter uma natureza calma (embora determinada) e, apesar de precisar de exercício regular, como qualquer cão, pode dar-se muito bem numa casa sem jardim. Um Dogue Alemão pode ser grande (e precisará de um certo espaço em casa para estar confortável), mas não tem grandes necessidades de exercício.
Galguinho italiano em casa

Exercício e repouso

O Galgo Inglês pode ser famoso pela velocidade, mas quando não está prego a fundo (lembra-te: para esta raça, o exercício tem de ser feito numa área vedada com segurança), contenta-se em dormir em casa.

 

Quando o espaço é limitado, pensa mais pequeno

O tamanho pode não ser a única consideração, mas se o teu espaço é realmente limitado, é ideal considerares algumas das raças mais pequenas e de baixa energia que são conhecidas por se adaptarem bem à vida em apartamento.

Eis algumas raças conhecidas por se adaptarem particularmente bem a apartamentos:

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Russian Toy

O delicado pequeno cão russo gosta de companhia humana e não precisa de muito exercício.

Dois pequenos cães russos juntos ao ar livre
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Galguinhos italianos

Pequenos e gentis, os galguinhos italianos precisam de muito exercício, mas entre os passeios contentam-se em enroscar-se contigo (de preferência no teu colo: são cães de companhia).

Cão da raça galguinho italiano em casa.
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Lulus-da-pomerânia

Pequeninhos, mas cheios de personalidade. Os lulus-da-pomerânia são ótimos cães de guarda, pelo que precisam de um treino cuidadoso quando se trata de ladrar.

Retrato de um cachorrinho lulu-da-pomerânia laranja num sofá cinzento, dentro de casa
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Maltês

Os pequenos Malteses não ocupam muito espaço em termos físicos, mas marcam a presença e são conhecidos por serem excelentes cães de companhia.

Grande plano de um cão maltês branco a correr ao ar livre
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Bichons Frisés

Os pequenos Bichon Frisés, que largam pouco pelo, são brincalhões e enérgicos. Pode viver bem num apartamento, mas precisa de muita brincadeira e exercício para se manter ocupado.

Bichon frise no exterior na relva verde
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Cairn Terriers

Vivazes e curiosos, os Cairn Terriers podem ser originários das paisagens acidentadas da Escócia, mas hoje dão-se muito bem num apartamento, desde que tenham saídas regulares para se exercitarem.

Cairn Terrier a correr o mais rápido que pode
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Basset Hounds

Silenciosos e firmes, os Basset Hounds são companheiros leais e animais de estimação perfeitos para apartamentos.

Basset Hound deitado na relva
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Bolognese

De temperamento equilibrado e fiel (embora com um lado brincalhão), o Bichon Bolonhês é um companheiro calmo para quem vive em apartamentos.

Lindo cachorrinho Bichon bolonhês a descansar no jardim

Aprofunda conhecimentos na nossa biblioteca completa de raças pequenas, aqui:

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Yorkshire terrier dentro de casa a descansar

O treino é importante: ajuda o teu cão a controlar o ladrar

Quando se trata de ladrar, o treino é um fator mais decisivo do que a raça do cão. Treiná-lo desde cedo e socializá-lo corretamente (vital para o bem-estar do cão) deve garantir que crias um cão sociável que sabe que não faz mal ladrar um pouco.

Seja qual for a raça que escolheres, manter o ladrar a um nível razoável é uma consideração importante (afinal, a vida em apartamento implica vizinhos). Duas raças pequenas, os Chihuahua de pelo longo e os Yorkshire Terriers, são cães ideais para apartamentos, uma vez que não precisam de muito exercício, mas são frequentemente apontadas como raças que têm tendência para ladrar. Da mesma forma, o Terrier Escocês é conhecido por ser um ótimo cão de guarda. O treino e a socialização serão importantes desde o primeiro dia (é óbvio que isto se aplica a todos os cães, mesmo que não vivas num apartamento).

O que é adequado para o teu cão?

Antes de embarcares na aventura de ser dono de um cão, é boa ideia dedicares algum tempo a estudar cuidadosamente todas as informações e dicas disponíveis sobre como lidar com um cão, independentemente da raça, quando se vive num apartamento.

Onde quer que vivas, tornares-te dono de um cão é um grande passo. Grande ou pequeno, calmo ou brincalhão, o cão que escolheres vai estar contigo durante muitos anos. Se estiveres bem informado sobre as necessidades do cão, a vida dele contigo terá um início tranquilo e feliz.

 

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