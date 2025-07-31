Cães de apartamento: quais são as raças adequadas a viver em apartamento?
Viver num apartamento pequeno não exclui a possibilidade de te tornares dono de um cão. Contudo, escolher uma raça de cão adequada para apartamento, que se adapte ao teu espaço e ao teu estilo de vida, é só uma parte da equação. Garantir que o apartamento, mesmo que pequeno, é um espaço adequado para o cão é igualmente importante.
Como qualquer novo dono de cão, vais assumir a responsabilidade de satisfazer as necessidades do teu novo animal de estimação. As principais incluem uma dieta correta para lhes dar o melhor começo de vida, higiene, treino e socialização. As visitas regulares ao veterinário são importantes para o ajudar a manter-se saudável, e o cão precisará de atenção e carinho (que serão certamente retribuídos).
Duas outras necessidades fundamentais dos cães são, obviamente, o exercício e um espaço de vida seguro e confortável. Estes dois aspetos podem deixar os moradores de apartamentos de pé atrás, mas a preparação e a pesquisa correta revelam o que precisas de fazer para que tudo corra bem para ti e para o teu cão.
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Raças adequadas para apartamentos e apartamentos adequados para cães
Oito pontos essenciais para viver com um cão num apartamento
Exercício
O teu cão vai precisar de muitos passeios para se exercitar e estimular (a quantidade exata de passeios e a frequência dependem da raça e da fase de vida do cão).
Tamanho
Pode não ser o fator mais importante, mas um poderoso Lebrel Escocês não vai prosperar num estúdio (e tu também não, se o cesto dele ocupar metade do espaço do chão).
Espaço
Vê acima. Não precisa de ser enorme, mas o teu cão precisa de um refúgio próprio e para onde se possa retirar para passar algum tempo sossegado. Este espaço deve incluir o cesto ou a cama, os brinquedos e a tigela de água.
Ladrar
Alguns cães pequenos tendem a ladrar muito, especialmente se forem deixados sozinhos. Nenhum cão deve ser deixado sozinho durante longos períodos de tempo, mas se quiseres manter boas relações com os vizinhos, é vital pesquisares em fontes respeitáveis sobre as características da raça e depois implementares um plano de treino personalizado e consistente.
Sensibilidade
Ao viver num apartamento, o teu cão tem de se habituar ao ruído dos outros moradores do edifício. É melhor uma raça descontraída do que uma conhecida por ser extremamente sensível ao ruído do ambiente. De qualquer forma, para o bem-estar do cão, foca-te em socializá-lo desde o início.
Segurança
Se tens uma varanda, certifica-te de que está vedada e à prova de cães. Elementos como janelas baixas, especialmente se estiveres num andar alto, também precisam de ser devidamente protegidas.
Escadas
Se escolheres uma raça maior, tem em conta que um dia poderás ter de carregar o cão pelas escadas até ao veterinário, caso este seja operado ou se magoe. Além disso, pensa bem antes de escolheres uma raça que precise de saídas frequentes para se exercitar, se viveres num prédio sem elevador.
Vizinhos
Certifica-te de que os cães são permitidos no teu edifício. Tentar levar o teu amigo de quatro patas a passear às escondidas seria stressante para todos. É melhor para todos que vivas num espaço que acolha animais de estimação.
Raças mais pequenas, menos energéticas e mais silenciosas: perfeitas para a vida em apartamento
Raças de cães com pouca energia
Compreender os desafios
Sem surpresas, as raças muito grandes, como o Terra-Nova ou o Lébrel irlandês, que precisam de muito exercício, podem não ser as melhores escolhas para quem vive num apartamento. Embora seja possível adaptá-los se puderes dedicar tempo e energia suficiente para os levar a passear, estes cães maravilhosamente dóceis e carinhosos precisam de espaço suficiente para se esticarem e se sentirem confortáveis na nova casa.
O tamanho do teu cão não é o único fator na tua escolha
Exercício e repouso
O Galgo Inglês pode ser famoso pela velocidade, mas quando não está prego a fundo (lembra-te: para esta raça, o exercício tem de ser feito numa área vedada com segurança), contenta-se em dormir em casa.
Quando o espaço é limitado, pensa mais pequeno
O tamanho pode não ser a única consideração, mas se o teu espaço é realmente limitado, é ideal considerares algumas das raças mais pequenas e de baixa energia que são conhecidas por se adaptarem bem à vida em apartamento.
Eis algumas raças conhecidas por se adaptarem particularmente bem a apartamentos:
Russian Toy
Galguinhos italianos
Pequenos e gentis, os galguinhos italianos precisam de muito exercício, mas entre os passeios contentam-se em enroscar-se contigo (de preferência no teu colo: são cães de companhia).
Lulus-da-pomerânia
Pequeninhos, mas cheios de personalidade. Os lulus-da-pomerânia são ótimos cães de guarda, pelo que precisam de um treino cuidadoso quando se trata de ladrar.
Maltês
Os pequenos Malteses não ocupam muito espaço em termos físicos, mas marcam a presença e são conhecidos por serem excelentes cães de companhia.
Bichons Frisés
Os pequenos Bichon Frisés, que largam pouco pelo, são brincalhões e enérgicos. Pode viver bem num apartamento, mas precisa de muita brincadeira e exercício para se manter ocupado.
Cairn Terriers
Vivazes e curiosos, os Cairn Terriers podem ser originários das paisagens acidentadas da Escócia, mas hoje dão-se muito bem num apartamento, desde que tenham saídas regulares para se exercitarem.
Basset Hounds
Silenciosos e firmes, os Basset Hounds são companheiros leais e animais de estimação perfeitos para apartamentos.
Bolognese
De temperamento equilibrado e fiel (embora com um lado brincalhão), o Bichon Bolonhês é um companheiro calmo para quem vive em apartamentos.
O treino é importante: ajuda o teu cão a controlar o ladrar
Quando se trata de ladrar, o treino é um fator mais decisivo do que a raça do cão. Treiná-lo desde cedo e socializá-lo corretamente (vital para o bem-estar do cão) deve garantir que crias um cão sociável que sabe que não faz mal ladrar um pouco.
Seja qual for a raça que escolheres, manter o ladrar a um nível razoável é uma consideração importante (afinal, a vida em apartamento implica vizinhos). Duas raças pequenas, os Chihuahua de pelo longo e os Yorkshire Terriers, são cães ideais para apartamentos, uma vez que não precisam de muito exercício, mas são frequentemente apontadas como raças que têm tendência para ladrar. Da mesma forma, o Terrier Escocês é conhecido por ser um ótimo cão de guarda. O treino e a socialização serão importantes desde o primeiro dia (é óbvio que isto se aplica a todos os cães, mesmo que não vivas num apartamento).
O que é adequado para o teu cão?
Antes de embarcares na aventura de ser dono de um cão, é boa ideia dedicares algum tempo a estudar cuidadosamente todas as informações e dicas disponíveis sobre como lidar com um cão, independentemente da raça, quando se vive num apartamento.
Onde quer que vivas, tornares-te dono de um cão é um grande passo. Grande ou pequeno, calmo ou brincalhão, o cão que escolheres vai estar contigo durante muitos anos. Se estiveres bem informado sobre as necessidades do cão, a vida dele contigo terá um início tranquilo e feliz.
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