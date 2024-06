Bombajka se dobro prilagodi aktivnemu življenjskemu slogu in se običajno dobro razume v vsemi člani gospodinjstva. V bombajki so na splošno združeni sproščen temperament in robustna narava ameriške kratkodlake mačke ter družaben, radoveden in prisrčen značaj burmanke.

Mačke te pasme so zelo aktivne in jih zanima prav vse. Hrepenijo po družbi, zato so nesrečne, če ostanejo same. Če ste čez dan odsotni dlje časa, je morda smiselno, da jim za družbo priskrbite še eno mačko.

Vir: ključna dejstva in značilnosti, World Cat Congress (WCC)