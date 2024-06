Dolgodlaka britanka

Dolgodlake britanke so zelo družabne in so rade v bližini ljudi, še posebej lastnikov. Rade se igrajo tudi same in uživajo, ko je lastnik odsoten, rade pa se predajajo tudi večurnemu spanju in božanju.

Te mačke obožujejo hrano in ker veliko mirujejo, se lahko zredijo, zato je pomembno, da pazite na njihove odmerke in nadzorujete njihovo težo.

Vir: ključna dejstva in značilnosti, World Cat Congress (WCC)