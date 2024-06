Egiptovska mau mačka

Egiptovske mau mačke so igrive in aktivne mačke, ki so zelo inteligentne. So družabne mačke, ki uživajo v interakciji s svojimi lastniki, s katerimi zgradijo močno vez.

Egiptovske mau mačke se načeloma zelo dobro razumejo z drugimi živalmi, vključno s psi, in se rade igrajo z igračami. So radovedne, vendar nezaupljive do neznancev.

Vir: ključna dejstva in značilnosti, World Cat Congress (WCC)