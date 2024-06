Havanska rjava mačka je radovedna, igriva in do ljudi prijazna pasma. Potrebuje veliko pozornosti, ki pa jo vrne z enako mero naklonjenosti. Ta radovedna, inteligentna mačka se prilagodi na večino okoliščin.

Ta pasma nujno potrebuje družbo in odnos s človekom. Na splošno se dobro razume z drugimi mačkami, psi in otroki. Havanske rjave mačke so radovedne in se želijo vključiti v vse dejavnosti v gospodinjstvu.

