Korati imajo izjemen sluh, vid in voh, vendar so nežne mačke, ki se mehko gibljejo in ne marajo glasnih ali ostrih zvokov.

S svojimi lastniki tvorijo močne vezi in se rade crkljajo, pri čemer se čim bolj privijejo k človeku. Korati so aktivne mačke, ki se rade igrajo, vendar so zelo nežne, ko se igrajo z otroki. Ta pasma je mirna in zelo tiha; njihov glas je mehak in melodičen.

Vir: ključna dejstva in značilnosti, World Cat Congress (WCC)