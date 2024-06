Mačka laperm je aktivna in družabna mačka, ki rada preživlja čas z vami in sodeluje pri vsem, kar počnete. So nežne in predane mačke, ki si želijo stika z ljudmi.

Zaradi svoje ljubeznive in ljubeče narave se dobro razumejo z otroki in drugimi hišnimi ljubljenčki, kar pomeni, da so popolni družinski spremljevalci.

