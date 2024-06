Manska mačka je zelo umirjena mačka in ima visoko družbeno inteligenco. To so mačke, ki so usmerjene k ljudem in se močno povežejo s svojimi družinami. Ko se pravilno uvedejo, dobro shajajo z otroki in drugimi hišnimi ljubljenčki.

Te umirjene, mirne mačke delijo obilico naklonjenosti in ne želijo biti same dalj časa. Če jih morate pustiti same doma, razmislite še o drugi manski mački za družbo.

