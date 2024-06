Neva Masquerade se dobro razume z drugimi mačkami, psi in otroki. Kljub svoji velikosti so te mačke precej okretne in rade visoko skačejo.

Te mačke potrebujejo pozornost svojih lastnikov, vendar jim ni všeč, da bi jih božali in ljubkovali neznani ljudje.

Vir: ključna dejstva in značilnosti, World Cat Congress (WCC)