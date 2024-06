Mačke ocicat so samozavestne mačke, prijateljsko razpoložene do obiskovalcev. So pametne mačke, ki se z lahkoto naučijo hišnih pravil. Zaradi tega in navezanosti na ljudi se hitro naučijo slediti ukazom.

Mačke ocicat so družabne in niso rade same. Najprimernejše so za domove, v katerih je veliko aktivnosti, in so nezadovoljne, če jih dlje časa pustite same.

Vir: ključna dejstva in značilnosti, World Cat Congress (WCC)