Mačke peterbald so zelo navezane na ljudi in so rade v naročju. Te mačke imajo tri različne vrste dlake: čisto kratka, fina »breskova« dlaka ali daljša dlaka, ki spominja na pliš ali žamet. Zelo dobro se razume z drugimi mačkami, psi in otroki, saj je zelo igriva.

Mačka peterbald si pogosto izbere najljubšega člana družine, ki mu je povsem predana.

