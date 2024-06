Mačka Pixie-bob

Mačke Pixie-bob so zelo inteligentne, družabne, aktivne, drzne mačke, ki uživajo v igranju z drugimi živalmi. So radovedne, družabne mačke, ki želijo biti z vami in vam svoje potrebe sporočajo z gruljenjem in občasnim brundanjem.

Rep mačke Pixie-bob je lahko kratek ali srednje dolg, upognjen ali zavozlan, vendar vedno fleksibilen in je z njim treba vedno skrbno ravnati.

Vir: ključna dejstva in značilnosti, World Cat Congress (WCC)