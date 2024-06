Ragamuffin mačka

Ragamuffin mačke so zelo nenavadne, pa naj bodo enobarvne, tigraste in bele, želvovinaste ali sivo-rjave. Z veseljem živijo v velikih družinah, s pari, starejšimi osebami ali samskimi lastniki in so čudoviti, ljubeči sopotniki.

Te prijazne, ljubke in igrive mačke so nežne z otroci in se razumejo tudi drugimi domačimi živalmi, zato so popolni družinski hišni ljubljenčki. Zaradi umirjenega in ljubečega značaja ohranijo potrpežljivost tudi med hrupno igro.

Vir: ključna dejstva in značilnosti, World Cat Congress (WCC)