Scottish Fold

Škotske klapouhke so inteligentne, radovedne in zveste svoji družini. Niso pretirano zgovorne, ko pa se oglasijo, so njihovi glasovi šibki.

Ta pasma se dobro razume z otroki in tudi drugimi družinskimi hišnimi ljubljenčki, če je ustrezno uvedena.

Vir: ključna dejstva in značilnosti, World Cat Congress (WCC)