Snežka je nezahtevna pasma, ki je zelo primerna za družinsko okolje. Snežke so družabne in prijazne ter se dobro razumejo z drugimi živalmi in otroki.

Večina snežk se močno naveže na eno osebo, vendar imajo dobre odnose tudi z drugimi člani gospodinjstva. Snežke so zelo igrive in zahtevajo pozornost lastnika. So zelo inteligentne, radovedne in aktivne ter imajo nežne melodične glasove.

Vir: ključna dejstva in značilnosti, World Cat Congress (WCC)