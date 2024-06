Sokoke so aktivne in inteligentne mačke, ki so tudi ljubeznive, vendar ne preveč zahtevne do svojih lastnikov. Ta pasma je izjemno navezana na družino in uživa v igranju, raziskovanju ali preprostem sproščanju ob lastniku.

Ta pasma ima značilen vzorec dlak, ki je podoben pobarvani tigrasti mački, vendar ima zaradi agouti dlak pri trdnih delih zelo poseben videz.

Vir: ključna dejstva in značilnosti, World Cat Congress (WCC)