Somalijke, ki so dolgodlake sorodnice abesink, so kombinacija lepote in značaja.

Utelešajo vse, kar si večina ljudi želi od hišnega ljubljenčka: so živahne, pozorne in aktivno zaposlene z vsem, kar pritegne njihovo radovednost, toda po končani igri si želijo vso pozornost in ljubezen, ki jim jo lahko dajo njihovi skrbniki.

