Tajska mačka

Tajske mačke so zelo družabne in srečne, ko so lahko v družbi ljudi. Njihova mirna in družabna narava pomeni, da se z lahkoto prilagodijo življenju z mačkami, psi in drugimi hišnimi ljubljenčki v gospodinjstvu.

Tajske mačke zahtevajo veliko interakcije s svojimi lastniki in preživijo svoj čas tako, da družinskim članom sledijo po hiši in se vključijo vse dejavnosti, v katere se lahko.

Vir: ključna dejstva in značilnosti, World Cat Congress (WCC)