Čeprav je zvesta, ljubeča in prijazna, je turška van mačka zelo inteligentna in zelo aktivna. Potrebuje veliko gibanja, najsi bo z raziskovanjem okolice ali igranjem z interaktivnimi mačjimi igračami.

Turške van mačke niso priporočljive za družine z zelo majhnimi otroki, saj so te mačke zelo mišičaste in se pogosto postavijo na zadnje noge, kadar so izzvane, njihova igra pa je dostikrat groba.

