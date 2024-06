Turška vankedisi običajno izbere eno osebo za svojega lastnika, s katero tudi oblikuje tesen odnos. So zelo igrive, aktivne in zgovorne mačke, ki potrebujejo gibanje in uživajo v interaktivnih igračah.

Njihove ovalne oči so pogosto nenavadne barve – ena je modra, druga pa jantarna. Splošno znano je, da so bele mačke bolj nagnjene k gluhosti in pri tem turška vankedisi ni izjema.

Vir: ključna dejstva in značilnosti, World Cat Congress (WCC)