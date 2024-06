Kako prepoznati, da je mačka v stiski

Ali se vaša mačka vede nenavadno? Ali se skrije ob zvoku zvonca ali pa je pri stiku s člani družine in obiskovalci previdna in vznemirjena? Morda mačka urinira ali opravlja veliko potrebo zunaj mačjega stranišča. Takšno vedenje lahko kaže, da je mačka v stiski.

Kaj povzroča stisko in nemir pri mačkah?

Eden od načinov, da ugotovite, ali je vaša mačka v stiski, je, da pogledate na situacijo z njenega zornega kota. Lastnik je obiskovalcev lahko vesel, toda za mačko predstavljajo nov vonj, novo osebo in motnjo rutine. Drugi pogosti vzroki, zaradi katerih so mačke v stiski, so novi hišni ljubljenčki, novorojenčki, predelave, gradnje, nevihte ali splošne spremembe njihove rutine.

Kako prepoznati, da so mačke v stiski

Mačke kažejo stisko na različne načine. Pojavijo se lahko težave s kožo, mehurjem in/ali prebavili. Lahko tudi urinirajo zunaj mačjega stranišča, glasno renčijo ali sikajo, se vedejo agresivno do ljudi ali drugih živali ali se prekomerno negujejo. Znano je, da se nekatere mačke v stiski ližejo tako dolgo, da jim dlaka na teh mestih izpade.