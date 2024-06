Razumevanje zdravja prebavnega sistema vaše mačke

Prebavne motnje lahko motijo delovanje želodca in črevesja in so lahko povezane s številnimi boleznimi, vključno s pankreatitisom in kronično vnetno črevesno boleznijo (KVČB). Zaradi prebavnih težav mačke morda ne bodo mogle prebaviti hranilnih snovi, kot bi jih običajno. Posledično lahko to negativno vpliva na zdravje vaše mačke, kar lahko povzroči druge težave.



Če sumite, da ima vaša mačka težave s prebavili, je pomembno, da se čim prej pogovorite z veterinarjem, da bo lahko postavil diagnozo in se pogovoril o možnostih zdravljenja.