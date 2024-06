Imunski sistem mačjega mladiča

Kakovost prehrane mladiča lahko igra pomembno vlogo pri podpori imunskemu sistemu in poskrbi, da je v obdobju imunske vrzeli manj težav. Prava hrana s posebno formulo s ključnimi hranili, kot so antioksidanti in prebiotiki (hrana za dobre črevesne bakterije), lahko pomaga vašemu mladiču z okrepitvijo naravne zaščite.