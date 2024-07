Gastrointestinal Kitten

SESTAVA

Sestava: meso in živalski stranski proizvodi, olja in maščobe, mleko in mlečni stranski proizvodi, stranski proizvodi rastlinskega izvora, žitarice, minerali, kvasovke, različni sladkorji. Hitro prebavljive sestavine: perutninski in svinjski stranski proizvodi, kazeinat, riževa moka, mešanica koruznega škroba. Dodatki (na 1 kg): Nutritivni dodatki: Vitamin D3: 120 IE, Železo (3b103): 4 mg, Jod (3b201, 3b202): 0,4 mg, Baker (3b405, 3b406): 3,3 mg, Mangan (3b502, 3b503, 3b504): 1,4 mg, Cink (3b603, 3b605, 3b606): 14 mg - Tehnološki dodatki: Klinoptilolit sedimentarnega izvora: 2,1 g. Analitske sestavine: Surove beljakovine: 11,0 % - Vsebnost maščobe: 5,4 % - Surovi pepel: 2,0 % - Surova vlaknina: 0,7 % - Vlaga: 78,2 % - Kalcij: 0,3 % - Natrij: 0,19 % - Kalij: 0,18 % - Maščobne kisline: n-3: 0,21 %, n-6: 1,6 % - Energetska vrednost: 999,0 kcal/kg. Navodila za hranjenje: 6 mesecev staremu mačjemu mladiču s pričakovano težo 4kg (v odraslosti) dajte 1,5 pločevinko / dan ali manj, če hrano kombinirate s suho hrano. Referenčna številka serije, registracijska številka tovarne: glej na embalažo. Uporabno najmanj do datuma odtisnjenega na embalaži. Hranite v mrzlem, suhem prostoru.