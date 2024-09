IZJAVA O DIETNI VETERINARSKI HRANI ZA LJUBLJENČKE

ROYAL CANIN® RENAL pašteta je popolna dietetična hrana za mačke, zasnovana za pomoč delovanju ledvic v primeru kronične renalne insuficience, vsebuje nizko stopnjo fosforja in omejeno stopnjo beljakovin, vendar visoke kakovosti. Hrana RENAL je zasnovana tudi za zmanjšanje nastanka oksalatnih kamnov, vsebuje nizko stopnjo kalcija in vitamina D ter ima lastnosti alkalizacije urina. PRIPOROČILA: Pred uporabo ali pred podaljšanjem obdobja uporabe se je priporočljivo posvetovati z veterinarjem. Pri kronični renalni insuficienci in zmanjšanju nastanka oksalatnih kamnov na začetku s hrano RENAL hranite do 6 mesecev.