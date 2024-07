Renal With Tuna

SESTAVA

Sestava: meso in živalski stranski proizvodi (perutnina, svinjina), žita, ribe in ribji stranski proizvodi (tuna 4%), olja in maščobe, stranski proizvodi rastlinskega izvora, minerali, različni sladkorji. Dodatki (na 1 kg): Prehranski dodatki: vitamin D3: 240 IE, E1 (železo): 4 mg, E2 (jod): 0,17 mg, E4 (baker): 1,3 mg, E5 (mangan): 1,2 mg, E6 (cink): 12 mg. Tehnološki dodatki: klinoptilolit sedimentarnega izvora: 0,2 g. Analitske sestavine: surove beljakovine: 6,6% - vsebnost maščobe: 6% - surovi pepel: 1% - surova vlaknina: 1,2% - vlaga: 80% - kalcij: 0,12% - fosfor: 0,08% - kalij: 0,18% - natrij: 0,08% - magnezij: 0,015% - kloridi: 0,13% - žveplo: 0,13 % - vitamin D (skupni): 400 IE/kg – hidroksiprolin: 0,07% - esencialne maščobne kisline: 2,02% vključno z EPA/DHA: 0,13% - snovi, ki alkalizirajo urin: kalijev citrat, kalcijev karbonat.