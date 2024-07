Satiety Weight Management

SESTAVA

Sestava: meso in živalski stranski proizvodi, žitarice, stranski proizvodi rastlinskega izvora, jajca in jajčni stranski proizvodi, minerali, različni sladkorji, mehkužci in raki. Dodatki (na 1 kg): Prehranski dodatki: vitamin D3: 235 IE, E1 (železo): 7 mg, E2 (jod): 0,23 mg, E4 (baker): 1,9 mg, E5 (mangan): 2 mg, E6 (cink): 20 mg. Analitske sestavine: surove beljakovine: 7,5% - vsebnost maščobe: 2,2% - surovi pepel: 1,7% - surova vlaknina: 1,3% - vlaga: 84% - Metabolna energija: 610 kcal / kg.