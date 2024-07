Urinary S/O Moderate Calorie

SESTAVA

Sestava: meso in živalski stranski proizvodi, ribe in ribji stranski proizvodi, žita, stranski proizvodi rastlinskega izvora, ekstrakti rastlinskih beljakovin, minerali, olja in maščobe, različni sladkorji. Dodatki (na 1 kg): Prehranski dodatki: vitamin D3: 170 IE, E1 (železo): 2 mg, E2 (jod): 0,25 mg, E4 (baker): 2 mg, E5 (mangan): 0,5 mg, E6 (cink): 5 mg. Analitske sestavine: surove beljakovine: 9,5 % - vsebnost maščobe: 2,7 % - surovi pepel: 1,7 % - surova vlaknina: 1,3 % - vlaga: 81,5 % - tavrin (skupen): 0,085 % - kalcij: 0,22 % - fosfor: 0,19 % - natrij: 0,25 % - magnezij: 0,01% - kalij: 0,16 % - kloridi: 0,33 % - žveplo: 0,16 % - Dodatki za acidifikacijo urina: kalcijev sulfat: 0,25 %, DL-metionin: 0,03 %.